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Общество

Псковский губернатор: Нужно обеспечить все условия для желающих искупаться в Крещение

Нужно обеспечить все условия для желающих искупаться в Крещение, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 15 января. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Наши храмы накопили достаточный опыт проведения религиозных обрядов и праздничных служб в условиях противодействия коронавирусу. Кроме того, синоптики обещают дальнейшее снижение температуры, поэтому едва ли стоит ожидать большие очереди перед купелями на открытом воздухе», - заметил глава региона.

Он подчеркнул, что это многовековая русская, православная традиция, а учитывая морозы, нужно понимать всю ответственность по обеспечению безопасности всех участвующих в крещенских купаниях. «Как и в предыдущие годы, все организованные купели должны находиться под постоянным наблюдением МЧС и экстренных служб», - добавил Михаил Ведерников.

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