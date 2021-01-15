Псковский губернатор: Нужно обеспечить все условия для желающих искупаться в Крещение

15:40, 15 января 2021, ПАИ

Нужно обеспечить все условия для желающих искупаться в Крещение, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 15 января. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Наши храмы накопили достаточный опыт проведения религиозных обрядов и праздничных служб в условиях противодействия коронавирусу. Кроме того, синоптики обещают дальнейшее снижение температуры, поэтому едва ли стоит ожидать большие очереди перед купелями на открытом воздухе», - заметил глава региона.

Он подчеркнул, что это многовековая русская, православная традиция, а учитывая морозы, нужно понимать всю ответственность по обеспечению безопасности всех участвующих в крещенских купаниях. «Как и в предыдущие годы, все организованные купели должны находиться под постоянным наблюдением МЧС и экстренных служб», - добавил Михаил Ведерников.