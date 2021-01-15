22,5% псковичей переболели коронавирусом без симптомов
Коронавирусом без симптомов переболели 22,5% псковичей. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области Елена Припутенко во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 15 января.
Доля случаев заболеваний без клинических проявлений составила 22,5 %. Остальные 77,5 % зараженных болели с клиническими проявлениями.
По словам Припутенко, за две недели отмечается снижение заболеваемости во всех возрастных группах.