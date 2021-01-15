Чаще всего жители Псковской области заражаются коронавирусом от родственников

15:58, 15 января 2021, ПАИ

Жители Псковской области чаще всего заражаются коронавирусом от родственников. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области Елена Припутенко во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 15 января.

69% жителей региона заражаются коронавирусом в семье или в близком окружении. 21% заражается в организации, в медицинских учреждениях – 4%, контакт не установлен у 6% инфицированных.

46% из зараженных относится к работающему населению, 34,5% - пенсионеры, 5% - медработники, 2% - учащиеся.