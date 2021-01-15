Количество внебольничных пневмоний увеличилось в Псковской области
В Псковской области увеличилось количество случаев внебольничной пневмонии. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области Елена Припутенко во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 15 января.
«На прошлой неделе зарегистрировано 688 случаев заболевания внебольничной пневмонией, что на 70 случаев, или на 11 %, больше, чем на предыдущей неделе», - отметила Елена Припутенко.
Также спикер отметила, что доля коронавирусных пневмоний в структуре внебольничных пневмоний сократилась с 52 до 46 % - 315 случаев.