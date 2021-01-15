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Общество

Более 10 тысяч жителей Псковской области лечатся от коронавируса

В Псковской области на лечении с COVID-19 находятся 10 131 человек. 96% всех пациентов находятся на амбулаторном лечении. Об этом на заседании оперштаба 15 января сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На кислородной поддержке находится 422 пациента, из них 230 – с коронавирусной инфекцией. Один пациент с внебольничной пневмонией находится на ИВЛ.

В регионе развернута работа 50 ковидных бригад. На одну бригаду приходится от 90 до 160 пациентов.

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