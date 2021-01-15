Свыше 230 тысяч тестов на COVID-19 сделали псковские лаборатории

16:07, 15 января 2021, ПАИ

По состоянию на 15 января лаборатории Псковской области провели 230 490 тестов на COVID-19. Об этом сообщила заместитель главного санитарного врача по региону Елена Припутенко на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19 15 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Очередь в лабораториях Центра гигиены и Центра СПИД отсутствует. «В период новогодних праздников мы отметили определенное снижение уровня тестирования: менее заданных 200 на 100 тысяч населения (в среднем за сутки 1 146). Сейчас мы возвращаемся в обычный режим работы, увеличивается количество исследований. За вчерашний день проведено 1 634 исследования», - рассказала специалист.

По её словам, коэффициент тестирования на 15 января составил 217,6%, и, как следствие, возможен рост уровня заболеваемости.

Елена Припутенко отметила, что по состоянию на 15 января под медицинским наблюдением находится 1 333 контактных. Снято медицинское наблюдение в связи с истечением сроков с 65 722 человек.