План вакцинации детей от гриппа выполнила Псковская область

16:11, 15 января 2021, ПАИ

В Псковской области выполнен план по вакцинации детей от гриппа. Об этом сообщила заместитель главного санитарного врача по региону Елена Припутенко на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19 15 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Всего привито 326 859 человек, в том числе 72 800 детей (100 % от плана) и взрослых – 77,9% от плана. Охват населения иммунизацией составил 52,2 % при рекомендуемых 60%. «Вакцина, полученная из федерального бюджета, использована в полном объеме», - подчеркнула Елена Припутенко.

Она рассказала, что в Псковской области на 1-й неделе нового года заболеваемость ОРВИ выросла по сравнению с предыдущей неделей на 32,2 % и составила 60,45 % на 10 тысяч населения, зарегистрировано 3 785 случаев. Эпидпорог превышен на 98,8%. По данным лабораторного мониторинга, вирусы гриппа не обнаружены.