124 преступления произошло в Псковской области в новогодние праздники

16:41, 15 января 2021, ПАИ

С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года в Псковской области зарегистрировано 124 преступления, из них 96 полицейские раскрыли. Об этом сообщил начальник регионального УМВД России Алексей Овсянников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 15 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Алексея Овсянникова, 30 преступлений было совершено на улицах и общественных местах. Только одно из этих преступлений пока осталось нераскрытым.

Кроме того, в период праздников полицейские выявили 48 правонарушений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, изъято 427 литров контрафактного алкоголя.

Также в период новогодних выходных полицейские выявили 1 137 административных правонарушений, из которых 618 связаны с нарушением ограничений по коронавирусу.