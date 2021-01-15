Посвященный годовщине Победы спектакль покажет Псковский драмтеатр 23 февраля

17:18, 15 января 2021, ПАИ

23 февраля Псковский академический театр драмы покажет спектакль, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказал художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев в эфире проекта ПАИ-live 15 января.

Говоря о спектакле «Очень громкая премьера», Месхиев отметил, что это комедия, которая идёт на сцене театра уже год.

«Мы прогоняем эти спектакли, потому что мы собираемся, когда откроется театр, показывать эти спектакли, нужно все это оживить. И для артистов, и для технических служб», - рассказал Дмитрий Месхиев.

23 февраля ожидается премьера спектакля, посвященного годовщине Победы прошлого года.

«Мы не могли её сыграть, но решили хотя бы к Дню армии сделать эту премьеру», - добавил спикер.

Спектакль представляет собой записки, воспоминания участников войны, совершенно разных, и воевавших, и не воевавших, женщин и детей.

«Под 8 марта у нас будет премьера спектакля «Студенческие показания» в постановке Семёна Серзина по пьесе Дмитрия Данилова», - анонсировал Дмитрий Месхиев.

Семён Серзин сделал фильм достаточно известный «Человек из Подольска» [участник «Кинотавра-2020», конкурс. — ПАИ], также по пьесе Данилова.

«Мы вообще хотим сделать такой мини-фестиваль: артиста-режиссёра Серзина и Дмитрия Данилова — мы покажем и кино, в том числе и творческие встречи с ними же будут и премьера спектакля», - добавил Месхиев.