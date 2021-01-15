0
18:34
Псковская область заняла четвертое место в стране по внедрению раздельного сбора отходов
18:34
Мошенники обманывают псковичей, представляясь банковскими работниками
17:16
Дмитрий Месхиев передал привет Александру Братчикову и Елене Полонской
17:01
О репетициях, премьерах и городе не для туристов — Дмитрий Месхиев в эфире ПАИ-live
16:58
Ограничения по COVID-19 продлят в Псковской области до 29 января
16:31
Девять мест для купания на Крещение организуют в Псковской области
16:23
Через несколько месяцев ситуация с коронавирусом нормализуется, уверен Михаил Ведерников
Еще новости
Общество

Ограничения по COVID-19 продлят в Псковской области до 29 января

До 29 января планируется продлить ограничения по коронавирусу в Псковской области. Изменения в противокоронавирусный указ обсудили на заседании регионального оперативного штаба 15 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Члены оперштаба решили, что все ограничительные мероприятия, включая режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет, необходимо продлить до 29 января. Работающим гражданам этой категории предоставят дополнительный период для оформления больничного с 16 января по 29 января.

Также в противокоронавирусный указ планируется внести изменения, которые разрешат в регионе проводить крещенские купания, но с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метра.

Кроме того, на оперштабе принято решение возобновить концерты и спектакли во всех учреждениях культуры, где имеются посадочные места, за исключением объектов общественного питания. Заполняемость должна быть не более 25 % от общего количества посадочных мест. При этом зрители должны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра.

Также предложено снять ограничение в пять человек при проведении экскурсии на открытом воздухе в музеях Псковской области.

Помимо этого, предлагается возобновить проведение официальных спортивных мероприятий, но без зрителей.

В то же время в указе предлагается уточнить, как следует проводить катания на катках. В частности, катания не должны проводиться одновременно с тренировками и спортивными соревнованиями, гражданам необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, но при этом маски на катках разрешается не носить. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы уборкой снега и льда на улицах Пскова
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Более 1000 объектов проверили псковские полицейские в праздничные выходные Через несколько месяцев ситуация с коронавирусом нормализуется, уверен Михаил Ведерников На 65% загружен коечный фонд в Псковской области Псковский Роспотребнадзор предложил внести в противокоронавирусный указ изменения Свыше 230 тысяч тестов на COVID-19 сделали псковские лаборатории Количество внебольничных пневмоний увеличилось в Псковской области Названы самые заражённые COVID-19 районы Псковской области Чаще всего жители Псковской области заражаются коронавирусом от родственников 22,5% псковичей переболели коронавирусом без симптомов Проводить отборочные соревнования хотят разрешить в Псковской области
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Псковская область заняла четвертое место в стране по внедрению раздельного сбора отходов
15 января 2021
Псковская область заняла четвертое место в стране по внедрению раздельного сбора отходов
Мошенники обманывают псковичей, представляясь банковскими работниками
15 января 2021
Мошенники обманывают псковичей, представляясь банковскими работниками
Дмитрий Месхиев передал привет Александру Братчикову и Елене Полонской
15 января 2021
Дмитрий Месхиев передал привет Александру Братчикову и Елене Полонской
О репетициях, премьерах и городе не для туристов — Дмитрий Месхиев в эфире ПАИ-live
15 января 2021
О репетициях, премьерах и городе не для туристов — Дмитрий Месхиев в эфире ПАИ-live
Ограничения по COVID-19 продлят в Псковской области до 29 января
15 января 2021
Ограничения по COVID-19 продлят в Псковской области до 29 января
Девять мест для купания на Крещение организуют в Псковской области
15 января 2021
Девять мест для купания на Крещение организуют в Псковской области
Через несколько месяцев ситуация с коронавирусом нормализуется, уверен Михаил Ведерников
15 января 2021
Через несколько месяцев ситуация с коронавирусом нормализуется, уверен Михаил Ведерников
Вакциной «Гам-КОВИД-Вак» прививают псковичей от коронавируса
15 января 2021
Вакциной «Гам-КОВИД-Вак» прививают псковичей от коронавируса

Идет загрузка...