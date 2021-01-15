Ограничения по COVID-19 продлят в Псковской области до 29 января

16:58, 15 января 2021, ПАИ

До 29 января планируется продлить ограничения по коронавирусу в Псковской области. Изменения в противокоронавирусный указ обсудили на заседании регионального оперативного штаба 15 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Члены оперштаба решили, что все ограничительные мероприятия, включая режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет, необходимо продлить до 29 января. Работающим гражданам этой категории предоставят дополнительный период для оформления больничного с 16 января по 29 января.

Также в противокоронавирусный указ планируется внести изменения, которые разрешат в регионе проводить крещенские купания, но с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метра.

Кроме того, на оперштабе принято решение возобновить концерты и спектакли во всех учреждениях культуры, где имеются посадочные места, за исключением объектов общественного питания. Заполняемость должна быть не более 25 % от общего количества посадочных мест. При этом зрители должны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра.

Также предложено снять ограничение в пять человек при проведении экскурсии на открытом воздухе в музеях Псковской области.

Помимо этого, предлагается возобновить проведение официальных спортивных мероприятий, но без зрителей.

В то же время в указе предлагается уточнить, как следует проводить катания на катках. В частности, катания не должны проводиться одновременно с тренировками и спортивными соревнованиями, гражданам необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, но при этом маски на катках разрешается не носить.