Репертуар Псковского драмтеатра сформирован до 2023 года

17:24, 15 января 2021, ПАИ

Репертуар Псковского академического театра драмы сформирован до 2023 года. Об этом рассказал художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев в эфире проекта ПАИ-live 15 января.

Месхиев отметил, что с февраля начнутся репетиции 2021 года.

«Мы начинаем с постановки режиссера Хуго Эрикссена, который будет ставить «Смерть Тарелкина», - отметил спикер.

У театра большие планы и сформирован репертуар на 2021-2022 и частично на 2023 год.

«Поскольку мы теперь театр федеральный, мы планируем и договариваемся с режиссёрами, у которых занятость расписана на пять лет вперед. Теперь у нас есть такая возможность, мы можем звать очень больших серьезных режиссёров и не только из России», - подчеркнул Месхиев.

Театру будет ставить спектакли Яна Тумина – современный режиссер.

«Мы с ней еще в 2020-м договорились на постановку на 2023 год», - добавил Дмитрий Месхиев.

Художественный руководитель театра рассказал, что на 2023 год уже есть несколько проектов, которые были расставлены по репертуару.

«Если мы хотим быть большим серьезным театром, то только так и нужно двигаться», - уверен Дмитрий Месхиев.