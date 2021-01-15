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Общество

О репетициях, премьерах и городе не для туристов — Дмитрий Месхиев в эфире ПАИ-live

В противокоронавирусной указ губернатора Псковской области вносятся послабления в ограничительные меры: театры смогут вновь открыться для зрителей. В эфире ПАИ-live новость обсуждаем с художественным руководителем Псковского академического театра драмы Дмитрием Месхиевым.

Будут ли премьеры в театре? Откроются ли замороженные культурные проекты? Что за сатиру на чиновников готовят в театре? Какие режиссёры с мировыми именами будут ставить спектакли в Пскове? Чем удивили городские власти Дмитрия Месхиева? Об этом — в эфире ПАИ-live.

Трансляция ведётся на сайте Псковского агентства информации и на YouTube-канале ПАИ.

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