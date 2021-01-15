Очень громкие премьеры, юбилей «Андрея Рублева» и сломанная рука: интервью c Дмитрием Месхиевым

17:58, 15 января 2021, ПАИ

15 января художественный руководитель Псковского драмтеатра, кинорежиссер Дмитрий Месхиев стал гостем проекта ПАИ-live, где рассказал о плюсах федерализации театра, грандиозных планах на ближайшие годы, возвращении нескольких крупных проектов и о нескольких совершенно новых; о том каково играть спектакли в практически безлюдном зале; грядущих премьерах, а также о качестве уборки снега и льда на набережных в Пскове.

– Сегодня на оперативном штабе губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил о послаблениях ограничительных мер по борьбе с ковидом, в театр вернутся зрители. Поздравляю или нет?

– Конечно, для нас это чрезвычайно радостное событие, мы сможем играть. Хотя, конечно, 25 % зрителей в зале — трудно для самих зрителей и артистов. Когда полный зал — совершенно другое ощущение, полные залы мы собирали, слава богу. Но и это уже большое достижение, потому что, честно говоря, артисты растренированны за этот год, то играя, то не играя. Зрители, наверное, истосковались и отвыкли от театра. Как будто мы заново открываемся.

Последние дни в надежде, что нас откроют, мы начали репетиции, прогоны спектаклей. Как-то начали все это пытаться восстановить, возобновить хотя бы часть спектаклей, потому что мы не играли некоторые почти год. Учитывая, что мы всю весну и все лето не работали совсем, потом работали кусочек лета и кусочек осени. В любом случае для нас это очень радостное событие.

Ещё более радостная ситуация, что у нас идут репетиции, мы до конца марта выпустим три премьеры. Мы очень радуемся тому, что эти репетиции мы не впустую делаем, что не будем играть на пустой зал и не будем делать премьеру для двух-трёх человек. Если сейчас 25 % зрителей, то есть надежда, что к марту будет их уже 50 % в зале. Я стараюсь с оптимизмом смотреть, но и театру нужно работать, театру нужно работать, даже если один зритель в зале.

– Очень громкие репетиции идут сейчас «Очень громкой премьеры». Это одна из тех премьер, которую предстоит увидеть в ближайшее время?



– Нет, конечно. Это наш «розовый спектакль», это комедия, спектакль, который идёт третий год на нашей сцене. Мы прогоняем эти спектакли, потому что мы собираемся, когда откроется театр, показывать эти спектакли, нужно все это оживить. И для артистов, и для технических служб. А премьера у нас первая планируется на 23 февраля, спектакль, посвящённый годовщине Победы прошлого года. Мы, к сожалению, не могли его сыграть, но мы обязательно это сделаем. Мы вот решили хотя бы ко Дню армии сделать эту премьеру. Это такой спектакль-записки, спектакль-воспоминания участников войны, разных совершенно — и воевавших и не воевавших, женщин и детей.

Под 8 марта у нас будет премьера спектакля «Студенческие показания» в постановке Семена Серзина по пьесе Дмитрия Данилова. Семен Серзин сделал фильм достаточно известный «Человек из Подольска» [участник конкурса «Кинотавра-2020». — ПАИ], также по пьесе Данилова. Мы вообще хотим сделать такой мини-фестиваль: артиста-режиссера Серзина и Дмитрия Данилова — мы покажем и кино, в том числе и творческие встречи с ними же будут и премьера спектакля.

К 1 апреля, я надеюсь очень, что выпущу свой первый спектакль, будет у нас премьера комедии «Академия смеха», которую буду ставить я. Я очень надеюсь, что это будет весело. Это некая сатира на чиновника и творца. Поскольку это японская пьеса, место действия Япония, но мы её переписали на современную Россию, это в общем-то сатира на современную Россию. Но эта сатира не только на чиновников, занимающихся культурой, но и на творцов. Это и про них, и про нас. Это история, в которой непонятно и не очень ясно, кто все-таки больше чиновник — деятели культуры или сами чиновники.

– После этих трех премьер будут еще какие-то?

– Премьеры будут обязательно. Просто эти три премьеры — это то, что мы не смогли выпустить в прошлом году. То, что у нас висит как долг. Мы сейчас быстро доделываем и выпускаем, а с февраля начинаем репетиции 2021 года. Мы начинаем с постановки режиссера Хуго Эрикссена, который будет ставить «Смерть Тарелкина».

У нас вообще очень большие планы, мы практически сформировали репертуар театра на 2021-2022 годы и частично на 2023 год. Поскольку мы теперь театр федеральный, мы планируем и договариваемся с режиссерами, у которых занятость расписана на пять лет вперед. Теперь у нас есть такая возможность, мы можем звать очень больших серьёзных режиссёров и не только из России. Мы стараемся застолбить таких вот за несколько лет вперед. У нас будет Яна Тумина ставить спектакли, это очень хороший современный режиссёр, она свободна только в начале 2023 года. Мы с ней еще в 2020-м договорились на постановку на 2023 год. Соответственно, у нас на 2023 год уже есть несколько проектов, которые мы расставили по репертуару. Если мы хотим быть большим серьезным театром, то только так и нужно двигаться.

– Что ещё дает зрителям федерализация театра?

– Она даёт зрителю серьезное развитие театра. Надеюсь, что за 2021 год сделаем какие-то серьезные шаги вперед. Я хочу сделать отдельно бэби-театр, театр для самых маленьких, со своим постоянным репертуаром. С постоянными показами несколько дней в неделю по два спектакля в день. Я просто знаю, что наши бэби-спектакли пользуются популярностью как у родителей, так и у детей. Поэтому я хочу сделать детский театр. Это будет первый такой, наверное, постоянный театр в стране.

У нас есть ещё огромное количество всяких идей, программ. Мы возобновим наш киноклуб, клуб путешественников «Тропы», культурологическую программу «Ветка». У нас есть ещё всякие идеи нового характера. Есть идеи каких-то даже мини-фестивалей внутри театра. Не больших громадных, а маленьких — коротких. В этом году исполняется 50 лет выхода на экраны фильма «Андрей Рублев», который снимали в Пскове. Знаковое кино для мирового кинематографа в целом. Огромное количество великих деятелей культуры считают, что это главная картина XX века. Причем не только в России так считают. И мы вот хотим сделать такой мини-фестиваль этой картины, сделать выставки. Мы придумали уже концептуально эту историю. Я надеюсь, что мы какое-то незначительное финансирование для этого найдём и привезём картину, искусствоведов, артистов, которые ещё живы — Николай Бурляев, Назаров, Мирошниченко. В Пскове снимали очень знаковые сцены этой картины.

Я хочу сделать так, чтобы театр был не только театром, чтобы он был такой культурной точкой притяжения региона.

– Уже хотя бы поэтому хочется, чтобы пандемия закончилась.

– Нужно жить жизнью, невзирая ни на пандемию, ни на все остальные тяготы и невзгоды. Жизнь состоит не только из побед и радостей, но из тягот и невзгод. От потерь, смертей, трудностей и сложностей — от этого никуда не денешься. К этому можно относиться «давайте опустим голову и руки» или можно стараться со взглядом в будущее это переживать. В любом случае жизнь продолжается.

– Что сможет увидеть зритель на сцене театра в январе?

– Мы будем стараться показывать спектакли нашего репертуара, начнем с большой сцены. Восстановили спектакль «Каштанка» Юлии Пересильд, мы очень давно его не играли, ввели туда других артистов. Начнём с «Очень громкой премьеры», это такая наша основная комедия. Потом мы на малой сцене сделаем несколько показов моноспектаклей, начнём показывать классику: «Ионыча», «Метель» и так далее. К сожалению, сразу невозможно все восстановить — нам нужно 2-3 дня для того, чтобы показать спектакль из репертуара. Нужно, чтобы его все вспомнили, его восстановить, чтобы все правильно зажглось, артисты в правильные стороны пошли. Такие перерывы в несколько месяцев очень плохо сказываются на жизни театра в целом. На зрителях в том числе. Когда единственный в городе драмтеатр не работает несколько месяцев — это не гуд.

– Хотите ли передать кому-то привет в связи с тем, что вы сломали руку, поскользнувшись на набережной в Пскове?

– Тут бессмысленно передавать приветы, сейчас вот начали убирать, да. Для меня не очень понятна ситуация, когда власти города объясняют, что у них вдруг произошло какое-то «недопонимание с подрядчиком». Не понимаю, какое может быть недопонимание зимой. Не понимаю объяснения, когда власти города говорят: «ой, неожиданно пришла зима». В январе «пришла»? Ну, вообще-то, был до этого зимний месяц декабрь, можно было подготовиться.

Если бы у нас была глубокая Европа, то в самый туристический сезон зимы, в новогодние каникулы и праздники, можно было бы убирать набережные и хотя бы посыпать их песком. Я много времени на набережных провожу и видел, как эти несчастные туристы, хватаясь за свои фотоаппараты, пытались не поскользнуться и не разбить объективы. И еле-еле ходили люди по этим набережным. Поэтому дело не в том, что я руку сломал, не думаю, что я единственный человек, который упал и что-то себе ушиб.

Если бы из своих уютных кабинетов мсье Братчиков и мадам Полонская вылезли бы и начали ходить по городу как обычные люди, если бы вдруг, не дай Бог, кто-нибудь из них упал или расшиб голову — что бы было?

– Кто-то звонил из администрации города, извинился?

– Да никто мне не звонил. Мне не нужны извинения, я не так сильно пострадал, кость срастётся. Мне обидно за город и этих несчастных горожан. Ещё более обидно за несчастных туристов, за то, что в городе происходит. В первую очередь, крики руководителей о том, что нужно развивать туризм. Для того чтобы туризм развивать, нужно улицы чистить. Надо с этого начинать, а не строить какие-то непонятные туристические центры, вдали от туристических маршрутов.