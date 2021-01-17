Зосима-пчельник наступил по народному календарю

09:18, 17 января 2021, ПАИ

17 января православная церковь отмечает память преподобномученика Зосимы, пустынника Киликийского, пишет calend.ru. Также вспоминают в этот день Зосиму Соловецкого — православного святого, основавшего известный монастырь.

Он считается покровителем пчеловодов и бортников, поэтому именно ему молились о хорошем сборе мёда. Люди верили, что если в этот день много снега, год будет медовым. На стол обязательно ставили мёд и лакомства из него, чтобы уважить святого. Хотя память Зосимы Соловецкого отмечается 30 апреля, однако и 17 января называется пчельником.

Также в день Зосимы принято было гнать чертей. Люди надевали тулупы наизнанку и выходили на улицу, прихватив с собою кочерги. Во главе процессии несли горящую ветошь, с которой ходили от двора ко двору и кричали: «Выходи, нечистая сила!»

В это время «забивали чёрта» — вполсилы колотили одного из мужчин, наряженного в лохматый тулуп. После этого разводили огонь и праздновали победу над нечистой силой. Парни и девушки прыгали через костры, они верили, что это укрепит здоровье и принесёт счастье.

Девушки гадали по звёздам. Если созвездие Большой Медведицы было справа — святочные гадания на суженого непременно сбудутся. А Млечный путь впереди предвещал ещё год жизни в ожидании жениха.

Гадали в этот день и на погоду. Чистое небо с полной луной предвещало сильное половодье. А если при безоблачном небе был мороз — значит, холода будут стоять ещё долго.