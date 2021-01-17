0
12:08
Митрополит Тихон передал тесты на антитела к COVID-19 для медицинских и соцучреждений Псковской области
11:37
Михаил Ведерников опубликовал подборку необычных псковских снеговиков
11:17
Жертвами коронавируса в России стали более 65,5 тысячи человек
10:07
Прощание с Алексеем Шабановым состоится 18 января в Пскове
09:55
Псковских водителей просят быть предельно осторожными во время снегопадов и гололедицы
23:27
Бездомная кошка из Гдова ищет дом
22:14
Возбуждено уголовное дело по поводу убийства главного редактора портала «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой
Еще новости
Общество

Зосима-пчельник наступил по народному календарю

17 января православная церковь отмечает память преподобномученика Зосимы, пустынника Киликийского, пишет calend.ru. Также вспоминают в этот день Зосиму Соловецкого — православного святого, основавшего известный монастырь.

Он считается покровителем пчеловодов и бортников, поэтому именно ему молились о хорошем сборе мёда. Люди верили, что если в этот день много снега, год будет медовым. На стол обязательно ставили мёд и лакомства из него, чтобы уважить святого. Хотя память Зосимы Соловецкого отмечается 30 апреля, однако и 17 января называется пчельником.

Также в день Зосимы принято было гнать чертей. Люди надевали тулупы наизнанку и выходили на улицу, прихватив с собою кочерги. Во главе процессии несли горящую ветошь, с которой ходили от двора ко двору и кричали: «Выходи, нечистая сила!»

В это время «забивали чёрта» — вполсилы колотили одного из мужчин, наряженного в лохматый тулуп. После этого разводили огонь и праздновали победу над нечистой силой. Парни и девушки прыгали через костры, они верили, что это укрепит здоровье и принесёт счастье.

Девушки гадали по звёздам. Если созвездие Большой Медведицы было справа — святочные гадания на суженого непременно сбудутся. А Млечный путь впереди предвещал ещё год жизни в ожидании жениха.

Гадали в этот день и на погоду. Чистое небо с полной луной предвещало сильное половодье. А если при безоблачном небе был мороз — значит, холода будут стоять ещё долго.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы уборкой снега и льда на улицах Пскова
Проголосовать >>>

Митрополит Тихон передал тесты на антитела к COVID-19 для медицинских и соцучреждений Псковской области
17 января 2021
Митрополит Тихон передал тесты на антитела к COVID-19 для медицинских и соцучреждений Псковской области
Михаил Ведерников опубликовал подборку необычных псковских снеговиков
17 января 2021
Михаил Ведерников опубликовал подборку необычных псковских снеговиков
Жертвами коронавируса в России стали более 65,5 тысячи человек
17 января 2021
Жертвами коронавируса в России стали более 65,5 тысячи человек
Прощание с Алексеем Шабановым состоится 18 января в Пскове
17 января 2021
Прощание с Алексеем Шабановым состоится 18 января в Пскове
Псковских водителей просят быть предельно осторожными во время снегопадов и гололедицы
17 января 2021
Псковских водителей просят быть предельно осторожными во время снегопадов и гололедицы
Бездомная кошка из Гдова ищет дом
16 января 2021
Бездомная кошка из Гдова ищет дом
Возбуждено уголовное дело по поводу убийства главного редактора портала «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой
16 января 2021
Возбуждено уголовное дело по поводу убийства главного редактора портала «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой
16 января для великолучан открывается новый ледовый каток на острове Дятлинка
16 января 2021
16 января для великолучан открывается новый ледовый каток на острове Дятлинка

Идет загрузка...