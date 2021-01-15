Архитектура надежды: что ждёт усадьбу Волышово
В старинной усадьбе Волышово под Порховом продолжаются противоаварийные работы.
На средства АНО «Фонд возрождения объектов культурного наследия Псковской области» строительная компания «Августина» возводит временную кровлю на главном усадебном доме, памятнике ХIХ века.
После окончания работ в усадьбе появится пост охраны, пояснили в региональном комитете по охране памятников, противоаварийное строительство продолжится на других объектах комплекса, но вопрос о дальнейшей судьбе архитектурного шедевра – а усадьба графа Строганова была одной из крупнейших в России – по-прежнему открыт.