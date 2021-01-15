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Общество

Псковская область заняла четвертое место в стране по внедрению раздельного сбора отходов

Фото ПАИ

Псковская область расположилась на четвертом месте по России по внедрению раздельного сбора отходов. Такие данные приводит Российский экологический оператор.

Этого удалось добиться благодаря установленным регоператором контейнерам для раздельного сбора ТКО, а также внедрению раздельного сбора отходов в регионе. В лидерах среди регионов также Москва, Московская область и Республика Коми.

В настоящее время раздельный сбор организован в 10 муниципальных образованиях Псковской области, установлены 305 контейнеров для раздельного сбора мусора, сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО - компании «Экопром».

Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что для полноценного перехода на раздельный сбор ТКО, необходимо создать соответствующую инфраструктуру по обработке и утилизации отходов.

«Сегодня 35 субъектов обладают производственными мощностями, которые позволяют обработать не менее 30% от общей массы образующихся ТКО», - отметил Денис Буцаев.

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