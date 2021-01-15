#Опросник ПАИ: Когда закончится пандемия

18:52, 15 января 2021, ПАИ

Начиная с марта прошлого года наша страна и весь мир погрузились в круговорот постоянных ограничений, борьбы и изоляции. Наступил новый год, и вместе с ним – новые надежды. Когда же закончится пандемия? Мы решили узнать прогнозы псковичей по этому вопросу. Результаты собраны в нашем опроснике.



К нашему сожалению, пророков и ясновидящих мы не встретили. Точную дату назвать никто не смог. Этого не могут сделать и эксперты, чего уж тут. Остаётся полагаться на свою интуицию и строить предположения. Псковичи предпочли пессимистичный и в какой-то мере взвешенный прогноз. Из всех опрошенных только двое предположили завершение пандемии в этом году. Остальные делают ставку на год или три. «Нужна вакцина и коллективный иммунитет», – говорят они. Также считают важным оберегать себя и от новых мутаций. Для этого следует полностью закрыть границы и выждать время. Меньше контактов – меньше распространения – быстрее финал. Стоит отметить, что люди говорят об этом спокойно. Нет паники и глобального страха. Все трезво смотрят на ситуацию, принимают условия и живут дальше.

В информационном пространстве не проходит и дня без новости о новых прогнозах и датах победы над заразой. Точную дату назвать невозможно, поэтому вирусологи и медицинские эксперты могут лишь анализировать дальнейшие события. Их прогнозы в большинстве своём оптимистичные. И у них есть немало аргументов. Светила науки полагают, что в 2021 году Россия справится со злобным вирусом если не окончательно, то по меньшей мере бесповоротно: тенденция к снижению заболеваемости наметится уже в конце января.

По оценке директора научного центра имени Гамалеи (разработчики вакцины «Спутник V») Александра Гинцбурга, к концу осени могут быть привиты около 70-80 процентов россиян и коронавирус станет управляемым. Для этого, как заметил учёный, производителям нужно выпускать до шести миллионов доз вакцины ежемесячно.

Кто окажется прав – покажет время, но совершенно точно можно сказать, что вирус нас не покинет. Будет победа, будет контроль, но «как раньше» не будет точно. Чем скорее мы с этим смиримся, тем скорее сможем наладить свою жизнь.