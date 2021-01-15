Редчайшим паркетом из усадьбы Волышово восхитились специалисты Эрмитажа

19:14, 15 января 2021, ПАИ

В Порховском районе хранится редчайший резной паркет из старой псковской усадьбы Волышово. Это угловой паркет центрального зала.

Даже сейчас такая тонкая резьба воспринимается как вершина прикладного искусства. Точность деталей как после лазерной резки. Эксперты Эрмитажа, видевшие фотографии волышовского паркета, назвали его уникальным, а по уровню исполнения – превосходящим напольные покрытия в петербургских дворцах.

Фрагмент настолько тяжёл, что поднять его могут четверо взрослых мужчин. Для производства паркета использовалось несколько ценных пород древесины, которую владелец усадьбы близ Порхова привозил из путешествий по Ближнему Востоку.

Сохранившиеся части паркета запрещено трогать руками. Они хранятся в опечатанном помещении, а работники центра по охране памятников надеются, что реставраторы и искусствоведы помогут изучить артефакт.

