0
21:09
Кратко об изменениях губернатора в Указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
20:59
Псковский следственный комитет отметил 10-летний юбилей
20:33
Губернатор Псковской области разрешил проведение физкультурных и спортивных мероприятий
20:08
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
19:59
У торгового центра Fjord Plaza появился бесплатный каток
19:44
Вокруг Пскова будет создан лесопарковый зелёный пояс
18:52
#Опросник ПАИ: Когда закончится пандемия
Еще новости
Общество

Редчайшим паркетом из усадьбы Волышово восхитились специалисты Эрмитажа

Артефакт тяжёлый, его могут поднять только четверо мужчин. Фото скрин из видео ПАИ

 

В Порховском районе хранится редчайший резной паркет из старой псковской усадьбы Волышово. Это угловой паркет центрального зала.

Даже сейчас такая тонкая резьба воспринимается как вершина прикладного искусства. Точность деталей как после лазерной резки. Эксперты Эрмитажа, видевшие фотографии волышовского паркета, назвали его уникальным, а по уровню исполнения – превосходящим напольные покрытия в петербургских дворцах.

Фрагмент настолько тяжёл, что поднять его могут четверо взрослых мужчин. Для производства паркета использовалось несколько ценных пород древесины, которую владелец усадьбы близ Порхова привозил из путешествий по Ближнему Востоку.

Сохранившиеся части паркета запрещено трогать руками. Они хранятся в опечатанном помещении, а работники центра по охране памятников надеются, что реставраторы и искусствоведы помогут изучить артефакт.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы уборкой снега и льда на улицах Пскова
Проголосовать >>>

Кратко об изменениях губернатора в Указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
15 января 2021
Кратко об изменениях губернатора в Указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Псковский следственный комитет отметил 10-летний юбилей
15 января 2021
Псковский следственный комитет отметил 10-летний юбилей
Губернатор Псковской области разрешил проведение физкультурных и спортивных мероприятий
15 января 2021
Губернатор Псковской области разрешил проведение физкультурных и спортивных мероприятий
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
15 января 2021
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
У торгового центра Fjord Plaza появился бесплатный каток
15 января 2021
У торгового центра Fjord Plaza появился бесплатный каток
Вокруг Пскова будет создан лесопарковый зелёный пояс
15 января 2021
Вокруг Пскова будет создан лесопарковый зелёный пояс
#Опросник ПАИ: Когда закончится пандемия
15 января 2021
#Опросник ПАИ: Когда закончится пандемия
Архитектура надежды: что ждёт усадьбу Волышово
15 января 2021
Архитектура надежды: что ждёт усадьбу Волышово

Идет загрузка...