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Общество

Псковский регион получил почти 14 млн рублей на реализацию социальных проектов НКО

Федерация шахмат Псковской области - одна из победительниц. Фото pskovchess.ru

 

11 социально ориентированных некоммерческих организаций стали победителями в первом в 2021 году конкурсе Фонда президентских грантов, пишет официальный телеграм-канал Псковской области. Регион получил 13,8 млн рублей на реализацию социальных проектов.

1. Центр добровольчества «Команда 2018» выиграла грант на 1,9 млн рублей на проект «Продюсерский центр СО НКО» для развития социально ориентированных НКО в регионе.
2. 3 млн рублей получила региональная организация «Федерация шахмат Псковской области», которая реализует проект расширения обучения шахматам и другого интеллектуального досуга для школьников из сельской местности и малокомплектных школ через «Точки роста».
3.  Просветительский проект для печорских школьников «Льняная грамота» реализует АНО ИПЦ «Льняная губерния», выиграв грант в размере 458 тыс. рублей.
4.  Общественная организация «Управа в ЖКХ» получила грант 494 тыс. рублей на проект «Экомышление» – проведение экологических уроков в школах.
5. Псковское отделение Российского детского фонда реализует проект «Навигатор в мире профессий», получив 2,3 млн рублей, чтобы помочь детям из школ-интернатов области развивать профессиональные навыки и определиться с профессией.
6. Псково-Печерский монастырь выиграл грант в размере 2 млн рублей на создание ремесленно-фольклорного православного клуба «Сохраняя традиции, сохраним себя».
7. Общественная организация «Музыкальное наследие Псковщины» выиграла грант в размере 1,3 млн рублей на проведение фестиваля «Гусли. Псковщина. Россия».
8. Региональное отделение общественной организации МСП «Опора России» будет проводить бизнес-игры для старшеклассников на онлайн-платформе, взяв грант в размере 499 тыс. рублей.
9. Псковский областной союз туриндустрии взял почти 500 тыс. рублей на реализацию проекта проведения юбилейного праздника псковского пирога.
10. 636 тыс. рублей получила АНО «Футбольный клуб «Луки-Энергия» на приобщение трудовых коллективов Великих Лук к игре в футбол.
11. Ещё один спортивный проект – развитие детского мотокросса в Псковской области. Грант в размере 411 тыс. рублей получила Федерация мотоциклетного спорта.

Всего от Псковской области на конкурс Фонда президентских грантов было подано 65 заявок.

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