У торгового центра Fjord Plaza появился бесплатный каток

19:59, 15 января 2021, ПАИ

Собственники торгового центра Fjord Plaza, находящегося на окраине Пскова, открыли бесплатный каток, сообщает ПАИ корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

Впервые в Псковской области на парковке прямо у торгового центра открыли бесплатный каток для всех желающих. Как поделились сотрудники торгового центра, изначально идея полностью исходила от собственников Fjord Plaza.

– Вход на каток бесплатный для всех псковичей и гостей города. Естественно, как и на всех катках города, у нас есть ограничения: запрещён выход на лёд беременных, а также лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. И соответственно, необходимо соблюдать дистанцию, – рассказали корреспонденту КП сотрудники ТЦ.