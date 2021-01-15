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Общество

У торгового центра Fjord Plaza появился бесплатный каток

Каток стал для псковичей бесплатным. Фото ПАИ

 

Собственники торгового центра Fjord Plaza, находящегося на окраине Пскова, открыли бесплатный каток, сообщает ПАИ корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

Впервые в Псковской области на парковке прямо у торгового центра открыли бесплатный каток для всех желающих. Как поделились сотрудники торгового центра, изначально идея полностью исходила от собственников Fjord Plaza.

– Вход на каток бесплатный для всех псковичей и гостей города. Естественно, как и на всех катках города, у нас есть ограничения: запрещён выход на лёд беременных, а также лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. И соответственно, необходимо соблюдать дистанцию, – рассказали корреспонденту КП сотрудники ТЦ.

 

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