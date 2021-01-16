В псковских учреждениях здравоохранения проходят внеплановые проверки

20:31, 16 января 2021, ПАИ

В учреждениях здравоохранения Псковской области проходят внеплановые проверки, сообщил губернатор Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он отметил, что несмотря на снижение динамики распространения заболевания, система здравоохранения продолжает работать в крайне напряжённых условиях. «Особенно заметно это было в период новогодних праздников. На протяжении каникул мне приходили сотни обращений, которые касались очередей, длительного ожидания выписки, скорости обработки тестов, сложностей с получением больничных и вызовом врача на дом. По большинству жалоб уже проведена необходимая работа с руководителями медицинских учреждений», - рассказал глава региона. По его словам, внеплановые проверки сейчас проводятся регулярно, и уже есть положительные изменения.

При этом, уточнил Михаил Ведерников, по некоторым направлениям ещё есть недоработки – и они стали одной из тем совещания с представителями медицинского сообщества 14 января.

«Договорились, что будем полностью перестраивать систему работы с обращениями. Реакция на них должна быть незамедлительной, в день обращения. Более того, все случаи массовых жалоб будут рассматриваться в отдельном порядке», - заверил губернатор. Он добавил, что внеплановые проверки будут продолжаться до тех пор, пока устранение нарушений не будет документально и визуально подтверждено.