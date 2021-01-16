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Общество

Михаил Ведерников пообещал разобраться с хамством принимающих обращения псковичей служб

«Найдём управу на всех, кто считает возможным грубить попавшим в затруднительное положение», – прокомментировал губернатор Михаил Ведерников отключения, которые затронули многих жителей региона.

В видеообращении к жителям области на своей странице в Instagram он напомнил, что с 24 декабря в области трижды проходили неблагоприятные погодные явления. Сначала это был циклон «Грета», потом ледяной дождь и, наконец, снежный циклон. «Накопительный эффект от трёх ударов стихии привёл к тому, что тысячи людей остались без света, – констатировал Михаил Ведерников. – А масла в огонь подлил тот факт, что во многих случаях пострадавшие не могли дозвониться до ответственных служб, а иногда и сталкивались с откровенным хамством».

Он подчеркнул, что администрация региона задействовала все собственные ресурсы, чтобы все заявки дошли до исполнителей. «Порядка 500 собрали через соцсети администрации Псковской области, ещё около 250 сообщений я ежедневно разбирал в директе», – рассказал губернатор.

По его словам, обращений очень много и каждому было уделено необходимое внимание. С неэффективной работой горячих линий тоже разбираются: «С этим работаем и на уровне муниципалитетов, и вместе с коллегами из Россетей».

При этом глава региона подчеркнул, что многие над поставленной задачей работали практически в круглосуточном режиме. «Могу лично засвидетельствовать, что и главы районов, и коллеги из энергосетевой компании, и руководство регионального МЧС вместе со всеми ежедневно до утра решали вопросы восстановления электроэнергии. Бригады энергетиков и спасателей в непогоду до глубокой ночи восстанавливали электроснабжение пострадавших населённых пунктов. Работали бы и сутками, но до некоторых мест без освещения просто не добраться», – заметил Михаил Ведерников.

И всё же, согласился он, многие жители региона несколько дней оставались без света. «Безусловно, такая ситуация требует долгосрочных решений», – сказал губернатор.

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