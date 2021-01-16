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Общество

Псковская область закупит генераторы для социально важных объектов

В 2021 и 2022 году Псковская область закупит генераторы для социально важных объектов, сообщил губернатор Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

«План действий мы обсудили с генеральным директором компании «Россети Северо-Запад» Артёмом Пидником. В этом году отключений таких учреждений не было, но риски нужно свести к нулю», - подчеркнул глава региона.

Кроме этого, по его словам, возобновились переговоры по реализации программы модернизации линий электропередачи в Псковской области. «Насущная необходимость этой работы очевидна, и, если бы не ковид, мы бы начали ещё в прошлом году. По предварительным оценкам, объём финансирования программы составит порядка 7 млрд рублей», - отметил Михаил Ведерников.

Он уточнил, что регион будет напрямую принимать участие в разработке мероприятий, чтобы обозначить все зоны ответственности и защитить интересы каждого района.

«Сделаем всё возможное, чтобы реализация программы началась уже в этом году», - заверил губернатор.

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