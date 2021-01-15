С февраля стартует приём заявок на региональный конкурс проектов ТОС

20:45, 15 января 2021, ПАИ

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Приём заявок на региональный конкурс проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями, начинается 1 февраля 2021 года, сообщили в администрации Псковской области.

Общий объём грантовой поддержки составит 20 млн рублей, что существенно больше уровня прошлого года. Максимальный размер гранта из регионального бюджета будет 200 тыс. рублей. Данная форма поддержки в регионе оказалась очень востребованной жителями, поэтому губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым было принято решение об увеличении финансирования. В прошлом году было проведено два конкурса, на реализацию проектов ТОС направлено 12 млн рублей.

В конкурсе могут принимать участие ТОС, расположенные на межселенной территории, на территориях городских округов, городских и сельских поселений Псковской области.

Приём документов местными администрациями муниципальных образований от представителей ТОС продлится до 24 февраля 2021 года. Заявки на участие в конкурсе от местных администраций принимаются организатором конкурса до 28 февраля 2021 года.

Представители ТОС, имеющие намерение участвовать в конкурсе проектов, представляют в местную администрацию муниципального образования, на территории которого предполагается реализация проекта, заявление ТОС и заявку муниципального образования на участие в конкурсе, копию документа, подтверждающего полномочия представителя ТОС, паспорт проекта, а также иные документы, относящиеся к проекту. Формы указанных документов и иная информация о конкурсе проектов размещены на странице управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации области.

Победители конкурса проектов будут определены конкурсной комиссией в апреле текущего года. На реализацию лучших проектов местным бюджетам муниципальных образований, на территории которых предполагается реализация проекта, будут предоставляться субсидии из областного бюджета.

Организатор конкурса – управление по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации области. Контактная информация по вопросам участия в конкурсе проектов: тел. 29-98-00, 29-98-01 (отдел по взаимодействию с муниципальными образованиями управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации области).