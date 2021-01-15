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Общество

Великолукскому поэту Владимиру Тютьманову в январе исполнилось бы 95 лет

Талантливый человек талантлив во всём. Фото государственного архива Псковской области

 

В январе 2021 году исполнилось бы 95 лет прекрасному великолукскому поэту Владимиру Георгиевичу Тютьманову. О дате вспомнили работники Государственного архива Псковской области. В своём Instagram-аккаунте они опубликовали небольшую заметку о поэте: «Именно о таких людях говорят: талантливый человек талантлив во всём. В 1959 году он был принят на работу в Великолукский драматический театр на должность художника-исполнителя. Работал инженером по эстетике на Великолукской мебельной фабрике. И при этом он писал стихи и пьесы, постановки по его произведениям ставили на сцене».

А ПАИ вспомнило одно из стихотворений Владимира Гергиевича.

«Первая вестница»

Привычно напряглись глаза и руки.

Стрекочет монотонно аппарат,

А за окном – истерзанные Луки

В обугленных развалинах лежат.

Уже в Берлине бой кипит суровый.

Там бьются наши, смертью смерть поправ.

И вот – коротенькое слово

На ленту принял телеграф.

И девушка, забыв о горьких бедах,

О  душном мраке земляных квартир,

Всем сердцем крикнула,

Так, чтоб услышал мир:

– Родные!  Милые!  Победа!


 

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