Великолукскому поэту Владимиру Тютьманову в январе исполнилось бы 95 лет
В январе 2021 году исполнилось бы 95 лет прекрасному великолукскому поэту Владимиру Георгиевичу Тютьманову. О дате вспомнили работники Государственного архива Псковской области. В своём Instagram-аккаунте они опубликовали небольшую заметку о поэте: «Именно о таких людях говорят: талантливый человек талантлив во всём. В 1959 году он был принят на работу в Великолукский драматический театр на должность художника-исполнителя. Работал инженером по эстетике на Великолукской мебельной фабрике. И при этом он писал стихи и пьесы, постановки по его произведениям ставили на сцене».
А ПАИ вспомнило одно из стихотворений Владимира Гергиевича.
«Первая вестница»
Привычно напряглись глаза и руки.
Стрекочет монотонно аппарат,
А за окном – истерзанные Луки
В обугленных развалинах лежат.
Уже в Берлине бой кипит суровый.
Там бьются наши, смертью смерть поправ.
И вот – коротенькое слово
На ленту принял телеграф.
И девушка, забыв о горьких бедах,
О душном мраке земляных квартир,
Всем сердцем крикнула,
Так, чтоб услышал мир:
– Родные! Милые! Победа!