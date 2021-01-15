Соцзащита Псковской области уведомила псковичей, на какие федеральные льготы направлены в область деньги
Соцзащита Псковской области уведомила псковичей, на какие выплаты и пособия уже направлены деньги федерального бюджета.
По состоянию на 15 января направлены денежные средства в города и районы для следующих выплат:
1. Ежемесячная денежная выплата на ребёнка в возрасте с трёх до семи лет включительно.
2. Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего.
3. Ежемесячная денежная выплата на третьего ребёнка или последующих детей.
4. Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первого ребёнка.
5. Единовременное пособие при рождении ребёнка неработающим гражданам.
6. Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет неработающим гражданам.
7. Региональная социальная доплата к пенсии.
8. Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам.
В настоящее время осуществляется зачисление средств на счета граждан. Просьба проявить понимание и терпение.