Новые MacBook Pro станут лучшими в истории серии

22:58, 15 января 2021, ПАИ

Авторитетнейший инсайдер Мин-Чи Куо предсказал выход нового поколения MacBook Pro, сообщает портал технологий «Палач». Свежая линейка впитает в себя лучшее из профессиональных ноутбуков Apple.

По словам источника, компания работает над двумя версиями устройства – с диагоналями 14 и 16 дюймов. Линейку ждёт крупный редизайн, ноутбуки получат плоские края в стиле iPhone 12. «Это будет самое значительное обновление серии», – уточнил Куо.

Два важнейших момента. Во-первых, Apple уберёт ненавистный многими пользователями Touch Bar, во-вторых, добавит старый добрый порт MagSafe для зарядки. Пока неизвестно, как инженеры будут решать последний вопрос, ведь Apple тотально обновила стандарт MagSafe. Напомним, что актуальные MacBook заряжаются не с помощью отдельного порта, а через любой разъём USB Type-C.

Разумеется, все MacBook Pro выйдут с чипом M1 (процессоров Intel не будет), также компьютеры получат достаточное количество портов USB Type-C для подключения аксессуаров и внешних накопителей.

Новые модели появятся в третьем квартале 2021 года. Отметим, что актуальная 13-дюймовая модель MacBook Pro с чипом M1 доступна в России минимум за 108 885 рублей.