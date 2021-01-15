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Общество

Новые MacBook Pro станут лучшими в истории серии

Новые модели появятся в третьем квартале 2021 года. Фото портала ПАЛАЧ

 

Авторитетнейший инсайдер Мин-Чи Куо предсказал выход нового поколения MacBook Pro, сообщает портал технологий «Палач». Свежая линейка впитает в себя лучшее из профессиональных ноутбуков Apple.

По словам источника, компания работает над двумя версиями устройства – с диагоналями 14 и 16 дюймов. Линейку ждёт крупный редизайн, ноутбуки получат плоские края в стиле iPhone 12. «Это будет самое значительное обновление серии», – уточнил Куо.

Два важнейших момента. Во-первых, Apple уберёт ненавистный многими пользователями Touch Bar, во-вторых, добавит старый добрый порт MagSafe для зарядки. Пока неизвестно, как инженеры будут решать последний вопрос, ведь Apple тотально обновила стандарт MagSafe. Напомним, что актуальные MacBook заряжаются не с помощью отдельного порта, а через любой разъём USB Type-C.

Разумеется, все MacBook Pro выйдут с чипом M1 (процессоров Intel не будет), также компьютеры получат достаточное количество портов USB Type-C для подключения аксессуаров и внешних накопителей.

Новые модели появятся в третьем квартале 2021 года. Отметим, что актуальная 13-дюймовая модель MacBook Pro с чипом M1 доступна в России минимум за 108 885 рублей.

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