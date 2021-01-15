В России могут вернуть книги жалоб и предложений

23:33, 15 января 2021, ПАИ

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Книга жалоб и предложений, исчезнувшая в конце 2020 года, может вернуться в магазины, сообщает канал «360». С такой инициативой выступил Союз потребителей РФ, её поддержали в Роспотребнадзоре.

Жалобную книгу исключили из обязательных требований к торговым точкам по предложению Минпромторга. В ведомстве называли её «устаревшим механизмом, целесообразным в условиях иной формы экономики, не предполагающей конкурентной среды».

Министерство отмечало, что на смену книге жалоб уже пришли социальные сети, сайты компаний, горячие линии и другие ресурсы коммуникации с розничной торговлей. Кроме того, занесённые в книгу жалобы и так не имели никаких юридических последствий.

В Роспотребнадзоре заявили, что всегда выступают «за сохранение различных способов коммуникации с потребителем, чем их больше, в том числе новых и традиционных, тем лучше».

15 января Союз потребителей предложит вернуть книги жалоб на заседании рабочей группы по «регуляторной гильотине» в сфере торговли и защиты прав потребителей.