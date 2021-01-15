Псковский театр драмы: Пора навёрстывать упущенное!

23:45, 15 января 2021, ПАИ

В Instagram Псковского театра драмы появилось радостное сообщение после изменений в указ губернатора: «Уже 19 и 20 января мы ждём вас на первом спектакле года – на «Очень громкой премьере»! Друзья, мы поздравляем и вас, и нас с этим событием!

Мы хотели бы написать «Ура!», но так как нам разрешили работать только с 25-процентной рассадкой, пока что только «У». Но, конечно же, мы будем играть для вас!

В этом месяце мы покажем ваши любимые спектакли малой сцены – «Метель», «Ионыч», «И смех, и грех», «Цветаева и саксофон», а на большую сцену вернётся «Каштанка». Мы обещаем, что посещение спектаклей будет безопасным.

Пора навёрстывать упущенное!»

ПАИ напоминает, что продажи билетов начнутся в воскресенье, 17 января, в кассе и на сайте театра drampush.ru.