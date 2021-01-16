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Мороз до -21… -26 градусов ожидается в Псковской области сегодня

Фото: ПАИ.

До -26 градусов может опуститься температура в регионе 16 января, сообщают в Псковском ЦГМС – филиале ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Так, в области прогнозируют ночью -21… -26 градусов, днём – -16… -21 градус.

В Пскове столбик термометра будет держаться на отметках -22… -24 градусов ночью и -17… -19 градусов днём.

Ночью в области местами выпадет небольшой снег, днём не будет существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северных направлений, умеренный.

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