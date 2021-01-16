Гордеев день отмечают сегодня по народному календарю

17:06, 16 января 2021, ПАИ

Мученика Гордия вспоминают 16 января. Об этом пишет calend.ru.

Гордий подвергся пыткам в 320 году в Кесарии Каппадокийской за защиту христиан.

Считалось, что в Гордеев день нельзя хвастаться здоровьем, детьми. Те, кто не соблюдал запрет, могли потерять упомянутое.

Крестьяне верили, что в этот день голодные ведьмы доят коров так сильно, что животные погибают. Потому над воротами прикрепляли свечу и просили домового присмотреть за скотиной.

Погода 16 января показывала, каким будет март. Если на небе были большие белые облака, ждали вьюгу.