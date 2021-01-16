Публикуем видео пожара под Порховом, где был найден мёртвый мужчина
Мужчина найден мёртвым при пожаре в Порховском районе. Об этом сообщает корреспондент газеты «Порховский вестник».
Происшествие произошло сегодня утром. Около девяти утра в пожарную часть поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Корчилово Дубровенской волости. По предварительным данным, в здании проживает мужчина.
Пожилой мужчина найден в доме мёртвым.
Обстоятельства происшествия и личность пострадавшего выясняются.