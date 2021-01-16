0
10:33
Публикуем видео пожара под Порховом, где был найден мёртвый мужчина
18:34
Мошенники обманывают псковичей, представляясь банковскими работниками
09:29
Автомобиль опрокинулся в кювет в Опочецком районе
09:08
55-летний мужчина погиб при пожаре в Локнянском районе
10:31
Публикуем видео с места ДТП на улице Юбилейной в Пскове
10:19
Mercedes врезался в дерево после столкновения с Rover в Пскове
23:59
В Пскове госпитализирована девушка из-за лобового столкновения двух легковых автомобилей на Алмазной, 4
Еще новости
Происшествия

Публикуем видео пожара под Порховом, где был найден мёртвый мужчина

Мужчина найден мёртвым при пожаре в Порховском районе. Об этом сообщает корреспондент газеты «Порховский вестник».

Происшествие произошло сегодня утром. Около девяти утра в пожарную часть поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Корчилово Дубровенской волости. По предварительным данным, в здании проживает мужчина.

Пожилой мужчина найден в доме мёртвым.

Обстоятельства происшествия и личность пострадавшего выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы уборкой снега и льда на улицах Пскова
Проголосовать >>>

Публикуем видео пожара под Порховом, где был найден мёртвый мужчина
16 января 2021
Публикуем видео пожара под Порховом, где был найден мёртвый мужчина
Мошенники обманывают псковичей, представляясь банковскими работниками
15 января 2021
Мошенники обманывают псковичей, представляясь банковскими работниками
Автомобиль опрокинулся в кювет в Опочецком районе
15 января 2021
Автомобиль опрокинулся в кювет в Опочецком районе
55-летний мужчина погиб при пожаре в Локнянском районе
15 января 2021
55-летний мужчина погиб при пожаре в Локнянском районе
Публикуем видео с места ДТП на улице Юбилейной в Пскове
14 января 2021
Публикуем видео с места ДТП на улице Юбилейной в Пскове
Mercedes врезался в дерево после столкновения с Rover в Пскове
14 января 2021
Mercedes врезался в дерево после столкновения с Rover в Пскове
В Пскове госпитализирована девушка из-за лобового столкновения двух легковых автомобилей на Алмазной, 4
13 января 2021
В Пскове госпитализирована девушка из-за лобового столкновения двух легковых автомобилей на Алмазной, 4
«Королева» тауэрских воронов пропала в Лондоне. Зловещая легенда Великобритании может сбыться
13 января 2021
«Королева» тауэрских воронов пропала в Лондоне. Зловещая легенда Великобритании может сбыться

Идет загрузка...