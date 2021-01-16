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Общество

Умер почётный гражданин города Печоры протоиерей Евгений Пелешев

Фото предоставлено редакцией газеты "Печорская правда"

 

Почётный гражданин города Печоры протоиерей Евгений Пелешев умер 15 января. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

В марте 1946 года он пришёл на послушание в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, преодолев пешком по снегу 250 километров.

По окончании духовной семинарии в 1955 году стал приходским священником в деревне Залесье Печорского района. Через 20 лет был переведён в храм Святой великомученицы Варвары в городе Печоры, в котором служил и по сей день.

За свою деятельность протоиерей Евгений Пелешев награждён тремя орденами Русской православной церкви: Святого равноапостольного князя Владимира III степени, Святого благоверного князя Даниила Московского III степени, Преподобного Сергия Радонежского III степени, – а также орденом Епископа Платона Эстонской апостольской православной церкви и белорусской медалью «Каложского Крыжа» III степени.

17 декабря 2020 года отец Евгений удостоился высшей богослужебной награды Русской православной церкви – второго наперстного креста с украшениями.

Отец Евгений ушёл из жизни на 91-м году жизни.

Ранее ПАИ сообщало, что в 2020 году отец Евгений стал финалистом общественной премии «Народное признание».

 

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