Умер почётный гражданин города Печоры протоиерей Евгений Пелешев

12:28, 16 января 2021, ПАИ

Почётный гражданин города Печоры протоиерей Евгений Пелешев умер 15 января. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

В марте 1946 года он пришёл на послушание в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, преодолев пешком по снегу 250 километров.

По окончании духовной семинарии в 1955 году стал приходским священником в деревне Залесье Печорского района. Через 20 лет был переведён в храм Святой великомученицы Варвары в городе Печоры, в котором служил и по сей день.

За свою деятельность протоиерей Евгений Пелешев награждён тремя орденами Русской православной церкви: Святого равноапостольного князя Владимира III степени, Святого благоверного князя Даниила Московского III степени, Преподобного Сергия Радонежского III степени, – а также орденом Епископа Платона Эстонской апостольской православной церкви и белорусской медалью «Каложского Крыжа» III степени.

17 декабря 2020 года отец Евгений удостоился высшей богослужебной награды Русской православной церкви – второго наперстного креста с украшениями.

Отец Евгений ушёл из жизни на 91-м году жизни.

Ранее ПАИ сообщало, что в 2020 году отец Евгений стал финалистом общественной премии «Народное признание».