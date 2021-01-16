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Общество

Михаил Ведерников поздравил сотрудников псковского следственного комитета с 10-летием ведомства

Скриншот видео со страницы Михаила Ведерникова в Instagram.

Губернатор поздравил сотрудников следственного управления Псковской области с 10-летием со дня образования Следственного комитета России на своей странице в Instagram.

Глава региона поблагодарил псковичей за высокопрофессиональную работу по защите законности и фундаментальной справедливости.

Особую признательность Михаил Ведерников выразил за работу в рамках проекта «Без срока давности», по которому ведётся расследование преступлений фашистов во время Великой Отечественной войны.

«Давность не имеет значения – правда и справедливость должны восторжествовать. Этому принципу следуют все поколения следователей.
Желаю всем сотрудникам и ветеранам ведомства, также как и их семьям, крепкого здоровья, выдержки, стойкости духа, благополучия и новых успехов!» - отметил губернатор.

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