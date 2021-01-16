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Общество

Публикуем фоторепортаж об удивительном природном явлении в Великих Луках

  • Река Лазавица.
    Фото: Фото Лидии Беляевой.
  • Река Лазавица.
    Фото: Фото Лидии Беляевой.
  • Река Лазавица.
    Фото: Фото Лидии Беляевой.
  • Река Лазавица.
    Фото: Фото Лидии Беляевой.

 

Ледяные блинчики на поверхности воды – это замёрзшая пена.  Необычные фотоснимки сделала читательница газеты «Сельская новь».

Лидия Беляева рассказала корреспонденту ПАИ, что запечатлела редкое явление на великолукской реке Лазавице. В воде, протекающей через городскую дамбу, образуется водоворот. Вероятно, получившаяся в результате пена и замёрзла на поверхности реки.

«Увидела эти ледяные тарелки, или блинчики, неделю назад впервые в жизни. Тогда и сделала снимки», – поделилась историей Лидия Беляева.

На днях реку занесло снегом, и на воде осталось лишь два крупных пятна, рассказала читательница.

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