Публикуем фоторепортаж об удивительном природном явлении в Великих Луках

16:45, 16 января 2021, ПАИ



Фото: Фото Лидии Беляевой.



Фото: Фото Лидии Беляевой.



Фото: Фото Лидии Беляевой.



Фото: Фото Лидии Беляевой.







Ледяные блинчики на поверхности воды – это замёрзшая пена. Необычные фотоснимки сделала читательница газеты «Сельская новь».

Лидия Беляева рассказала корреспонденту ПАИ, что запечатлела редкое явление на великолукской реке Лазавице. В воде, протекающей через городскую дамбу, образуется водоворот. Вероятно, получившаяся в результате пена и замёрзла на поверхности реки.

«Увидела эти ледяные тарелки, или блинчики, неделю назад впервые в жизни. Тогда и сделала снимки», – поделилась историей Лидия Беляева.

На днях реку занесло снегом, и на воде осталось лишь два крупных пятна, рассказала читательница.