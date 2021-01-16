Куда жаловаться на неубранный снег или лёд, рассказали псковичам

19:05, 16 января 2021, ПАИ

На вопросы жителей области ответил руководитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Руководитель комитета отметил, что состояние дорог и уборка улиц Псковской области – это один из тех вопросов, которые сейчас тревожат граждан.

Борис Елкин ответил, что информацию о проблемах на федеральных дорогах граждане могут сообщать в диспетчерскую службу ФГБУ городов Северо-Запада, на региональных дорогах – в диспетчерскую службу Псковавтодора, на муниципальных дорогах – в администрации городов Псков и Великие Луки или в администрации районов.