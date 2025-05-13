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Общество

Таймлапс полнолуния над собором Рождества Иоанна Предтечи опубликовал псковский астроном-любитель

Таймлапс полнолуния над собором Рождества Иоанна Предтечи Иоанновского монастыря в Пскове опубликовал псковский фотограф Пётр Митрофанов на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Выход Луны из облаков. 12.05.2025», – подпись к таймлапсу.

Ранее сообщалось, что бабушкины ушки выросли в псковском лесу.

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