Таймлапс полнолуния над собором Рождества Иоанна Предтечи опубликовал псковский астроном-любитель
Таймлапс полнолуния над собором Рождества Иоанна Предтечи Иоанновского монастыря в Пскове опубликовал псковский фотограф Пётр Митрофанов на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».
«Выход Луны из облаков. 12.05.2025», – подпись к таймлапсу.
Ранее сообщалось, что бабушкины ушки выросли в псковском лесу.
Таймлапс полнолуния над собором Рождества Иоанна Предтечи опубликовал псковский астроном-любитель
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