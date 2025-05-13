Очередную партию гумпомощи из Красногородского округа отправили бойцам СВО

23:00, 13 мая 2025, ПАИ

Очередную партию гуманитарной помощи из Красногородского муниципального округа отправили бойцам на передовую. Организатором сбора традиционно выступила волонтёрская группа «Красногородск своих не бросает», пишет районная газета «Заря».

Среди отправленного – 30 маскировочных сетей, носилки, продукты, множество ватников, необходимых при транспортировке пострадавших после ампутации, которые шьют на базе Красногородского дома культуры, и немного медикаменнтов. Груз отвезут в Пыталово, а оттуда пыталовские волонтёры доставят его совместно со своим по назначению.

Волонтёр Марина Егорова выразила благодарность всем, кто продолжает принимать участие в сборе посылок. «Работа по сбору помощи бойцам будет продолжена. Дело в том, что, несмотря на последние новости о готовящихся мирных переговорах, специальная военная операция продолжается, а значит, помощь каждого из нас до сих пор необходима фронту. Желающие принять участие в сборе могут обращаться в наш Дом культуры», – отметила она.