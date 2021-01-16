В деревне Верхний Мост сгорела баня, жертв нет

19:51, 16 января 2021, ПАИ

В деревне Верхний Мост Славковской волости сгорела баня, сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты «Порховский вестник». Причиной возгорания стал перекал печи в морозы. Спасатели напоминают, что при превышении допустимой нормы нагревания печи, кирпичная кладка печи начинает разрушаться.

Далее в печных каналах образуются прогары, ход печных газов по дымоходам нарушается. Обычно печная труба проходит рядом с потолочной балкой, и длительный перегрев потолочной балки не чувствуется из помещения, дым прежде всего уходит на чердак.

Повышенная температура в этом локальном месте часто бывает причиной пожара жилого дома.

Обычно в морозы печь топят два раза, при этом интервал, промежуток между двумя топками должен быть не менее четырёх часов. Увеличение отопления дровами не должно превышать пятой части от обычной нормы отопления для печи. Соблюдение этих факторов поможет избежать перекала печи.