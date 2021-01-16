0
20:34
Михаил Ведерников записал первое в 2021 году видеообращение к жителям Псковской области
20:28
Михаил Ведерников поздравил 234-й гвардейский десантно-штурмовой полк с юбилеем
19:51
В деревне Верхний Мост сгорела баня, жертв нет
19:38
В России возобновляется авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией
19:05
Куда жаловаться на неубранный снег или лёд, рассказали псковичам
18:48
Губернатор выразил соболезнования в связи с кончиной Галины Ивановой
17:58
ФОТОФАКТ: Бекон появился на деревьях Пскова
Еще новости
Общество

В деревне Верхний Мост сгорела баня, жертв нет

В деревне Верхний Мост Славковской волости сгорела баня, сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты «Порховский вестник». Причиной возгорания стал перекал печи в морозы. Спасатели напоминают, что при превышении допустимой нормы нагревания печи, кирпичная кладка печи начинает разрушаться.

Далее в печных каналах образуются прогары, ход печных газов по дымоходам нарушается. Обычно печная труба проходит рядом с потолочной балкой, и длительный перегрев потолочной балки не чувствуется из помещения, дым прежде всего уходит на чердак.
Повышенная температура в этом локальном месте часто бывает причиной пожара жилого дома.

Обычно в морозы печь топят два раза, при этом интервал, промежуток между двумя топками должен быть не менее четырёх часов. Увеличение отопления дровами не должно превышать пятой части от обычной нормы отопления для печи. Соблюдение этих факторов поможет избежать перекала печи.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы уборкой снега и льда на улицах Пскова
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников записал первое в 2021 году видеообращение к жителям Псковской области
16 января 2021
Михаил Ведерников записал первое в 2021 году видеообращение к жителям Псковской области
Михаил Ведерников поздравил 234-й гвардейский десантно-штурмовой полк с юбилеем
16 января 2021
Михаил Ведерников поздравил 234-й гвардейский десантно-штурмовой полк с юбилеем
В деревне Верхний Мост сгорела баня, жертв нет
16 января 2021
В деревне Верхний Мост сгорела баня, жертв нет
В России возобновляется авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией
16 января 2021
В России возобновляется авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией
Куда жаловаться на неубранный снег или лёд, рассказали псковичам
16 января 2021
Куда жаловаться на неубранный снег или лёд, рассказали псковичам
Губернатор выразил соболезнования в связи с кончиной Галины Ивановой
16 января 2021
Губернатор выразил соболезнования в связи с кончиной Галины Ивановой
ФОТОФАКТ: Бекон появился на деревьях Пскова
16 января 2021
ФОТОФАКТ: Бекон появился на деревьях Пскова
Гордеев день отмечают сегодня по народному календарю
16 января 2021
Гордеев день отмечают сегодня по народному календарю

Идет загрузка...