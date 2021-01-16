Доктор Мясников считает проблему ожирения россиян опаснее эпидемии коронавируса

21:03, 16 января 2021, ПАИ

Известный врач Александр Мясников считает проблему ожирения россиян намного опаснее эпидемии коронавируса, передаёт РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия-1».

Он отметил, что почти сорок процентов населения страдает от проблем с лишним весом, которые приводят к диабету, инфарктам, инсультам и онкологическим заболеваниям.

«Интересно, что за год наравне с 1,5 миллиона жертв COVID-19 умерло от голода десять миллионов человек, а от проблем, связанных с ожирением, – более 20 миллионов человек. Такие потери никакому COVID не снились», – считает Мясников.

Он уверен, что одним из основополагающих факторов, определяющих склонность к набору веса, являются привычки родителей. Это может быть диабет или курение матери во время беременности. В том числе в группу риска попадают люди, которые перенесли коронавирус или другую серьёзную вирусную инфекцию.