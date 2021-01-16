Михаил Ведерников поздравил 234-й гвардейский десантно-штурмовой полк с юбилеем
Михаил Ведерников поздравил 234-й гвардейский десантно-штурмовой полк с юбилеем.
«Поздравляю 234-й гвардейский десантно-штурмовой Черноморский Ордена Кутузова 3-й степени полк имени Александра Невского с 95-летним юбилеем со дня формирования! Полк имеет богатую и славную историю. Его бойцы принимали участие во многих сражениях во время Великой отечественной войны, и после нее прошли десятки горячих точек. 33 военнослужащих полка стали Героями Советского союза, 8 – Героями России, навечно вписав себя в историю нашей страны. Желаю личному составу крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых побед!», - написал он в своем instagram-аккаунте.
Глава региона также отметил, что полк всегда подтверждая свой девиз «В победе – честь», воины-десантники стали гордостью, символом надежности и непобедимости Воздушно-десантных войск России.