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Общество

Псковский драмтеатр поздравляет с днём рождения актрису Валентину Банакову

Псковский драмтеатр поздравляет с днём рождения актрису Валентину Банакову, сообщается в Instagram-аккаунте учреждения. Актриса отдала сцене Пскова более двадцати лет.

«Когда актёр говорит «я знаю, как это играть», ставится жирная точка, наступает актёрская смерть. Театр – это живой организм, и если ты не будешь переносить свои мысли на сцену, перерождаться с каждой новой ролью, то зачем тогда играть? Прелесть театра в том, что актёр может говорить то, что его волнует, задавать свои вопросы о жизни через роль. И роль всегда помогает найти ответы», – считает Валентина Банакова.

«Мы поздравляем Валентину с днём рождения и желаем ярких событий, открытий, душевной гармонии и отличного настроения! Пусть сбываются мечты, пусть во всём сопутствует удача, а жизнь будет полна радости и любви!» – пожелали ей коллеги. 

Увидеть артистку можно в спектаклях «Таланты и поклонники», «Ревизор», «Пиковая дама».

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