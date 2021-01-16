0
22:14
Возбуждено уголовное дело по поводу убийства главного редактора портала «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой
21:41
16 января для великолучан открывается новый ледовый каток на острове Дятлинка
21:17
Псковский драмтеатр поздравляет с днём рождения актрису Валентину Банакову
21:03
Доктор Мясников считает проблему ожирения россиян опаснее эпидемии коронавируса
20:34
Михаил Ведерников записал первое в 2021 году видеообращение к жителям Псковской области
20:28
Михаил Ведерников поздравил 234-й гвардейский десантно-штурмовой полк с юбилеем
19:51
В деревне Верхний Мост сгорела баня, жертв нет
Еще новости
Общество

16 января для великолучан открывается новый ледовый каток на острове Дятлинка

Сегодня, 16 января, на острове Дятлинка открывается ещё один ледовый каток, где все желающие могут получить удовольствие от этого зимнего занятия, сообщает редакция газеты «Великолукская правда. Новости».

Организаторами открытия катка выступила администрация МАУ СШОР «ЭКСПРЕСС». Ледовая площадка будет работать по следующему графику: во вторник-пятницу – с 15:00 до 22:00, в субботу-воскресенье – с 11:00 до 22:00.

Стоит учитывать, что в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой выход на лёд для катания в указанные дни будет организован по временным «окошкам». Продолжительность одного сеанса катания составляет один час, при этом одновременно на катке может находиться не более тридцати человек. Вход платный.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы уборкой снега и льда на улицах Пскова
Проголосовать >>>

Возбуждено уголовное дело по поводу убийства главного редактора портала «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой
16 января 2021
Возбуждено уголовное дело по поводу убийства главного редактора портала «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой
16 января для великолучан открывается новый ледовый каток на острове Дятлинка
16 января 2021
16 января для великолучан открывается новый ледовый каток на острове Дятлинка
Псковский драмтеатр поздравляет с днём рождения актрису Валентину Банакову
16 января 2021
Псковский драмтеатр поздравляет с днём рождения актрису Валентину Банакову
Доктор Мясников считает проблему ожирения россиян опаснее эпидемии коронавируса
16 января 2021
Доктор Мясников считает проблему ожирения россиян опаснее эпидемии коронавируса
Михаил Ведерников записал первое в 2021 году видеообращение к жителям Псковской области
16 января 2021
Михаил Ведерников записал первое в 2021 году видеообращение к жителям Псковской области
Михаил Ведерников поздравил 234-й гвардейский десантно-штурмовой полк с юбилеем
16 января 2021
Михаил Ведерников поздравил 234-й гвардейский десантно-штурмовой полк с юбилеем
В деревне Верхний Мост сгорела баня, жертв нет
16 января 2021
В деревне Верхний Мост сгорела баня, жертв нет
В России возобновляется авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией
16 января 2021
В России возобновляется авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией

Идет загрузка...