16 января для великолучан открывается новый ледовый каток на острове Дятлинка

21:41, 16 января 2021, ПАИ

Сегодня, 16 января, на острове Дятлинка открывается ещё один ледовый каток, где все желающие могут получить удовольствие от этого зимнего занятия, сообщает редакция газеты «Великолукская правда. Новости».

Организаторами открытия катка выступила администрация МАУ СШОР «ЭКСПРЕСС». Ледовая площадка будет работать по следующему графику: во вторник-пятницу – с 15:00 до 22:00, в субботу-воскресенье – с 11:00 до 22:00.

Стоит учитывать, что в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой выход на лёд для катания в указанные дни будет организован по временным «окошкам». Продолжительность одного сеанса катания составляет один час, при этом одновременно на катке может находиться не более тридцати человек. Вход платный.