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Общество

В Швейцарии умер миллиардер Бенджамин Ротшильд

Фото: ТАСС

Французский банкир барон Бенджамин де Ротшильд умер в своем швейцарском поместье Преньи в возрасте 57 лет, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse. Причиной смерти банкира стал сердечный приступ..

«Ариан де Ротшильд и ее дочери с большой грустью сообщают о смерти мужа и отца Бенджамина де Ротшильда», - цитирует агентство заявление семьи.

Ротшильд родился в 1963 году во французском Нёйи-сюр-Сен в семье Эдмона де Ротшильда, члена французской ветви финансовой династии Ротшильдов. Бенджамин с 1997 года был председателем совета директоров Edmond de Rothschild Holding, которая управляет группой Edmond de Rothschild, специализирующейся на частных банковских услугах и управлении активами. Согласно данным AFP, стоимость активов группы составляет порядка160 миллиардов евро.

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