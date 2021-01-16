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Общество

Возбуждено уголовное дело по поводу убийства главного редактора портала «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой

Следственные органы Рязанской области возбудили уголовное дело после убийства главного редактора регионального портала «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону.

«15 января 2021 года примерно в 23:00 в квартире одного из домов на ул. Гоголя в Рязани обнаружено тело проживавшей там женщины 1987 года рождения с множественными колото-резаными ранами. По данному факту Железнодорожным межрайонным следственным отделом Рязани следственного управления СК РФ по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», – отмечается в сообщении.

Главный подозреваемый в убийстве журналистки – муж погибшей. Ей было всего 33 года, у Жанны остались двое сыновей – 10 и 13 лет.

«Житель Тверской области 1983 года рождения после произошедшего забрал детей и покинул Рязань, выехав в другую область. Предположительно мотивом для совершения преступления стала семейная ссора. В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий местонахождение подозреваемого установлено и он задержан. Дети временно переданы на попечение родственников», – конкретизировали в пресс-службе СК. 

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