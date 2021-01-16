Возбуждено уголовное дело по поводу убийства главного редактора портала «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой

22:14, 16 января 2021, ПАИ

Следственные органы Рязанской области возбудили уголовное дело после убийства главного редактора регионального портала «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону.

«15 января 2021 года примерно в 23:00 в квартире одного из домов на ул. Гоголя в Рязани обнаружено тело проживавшей там женщины 1987 года рождения с множественными колото-резаными ранами. По данному факту Железнодорожным межрайонным следственным отделом Рязани следственного управления СК РФ по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», – отмечается в сообщении.

Главный подозреваемый в убийстве журналистки – муж погибшей. Ей было всего 33 года, у Жанны остались двое сыновей – 10 и 13 лет.

«Житель Тверской области 1983 года рождения после произошедшего забрал детей и покинул Рязань, выехав в другую область. Предположительно мотивом для совершения преступления стала семейная ссора. В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий местонахождение подозреваемого установлено и он задержан. Дети временно переданы на попечение родственников», – конкретизировали в пресс-службе СК.