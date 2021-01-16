Администрация Локнянского района сняла запрет на выход и выезд авто на лёд водоёмов

22:27, 16 января 2021, ПАИ

Комиссия по КЧС и ПБ под председательством главы Локнянского района Нины Степановой сняла запрет на выход и выезд авто на лёд водоёмов, сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты «Восход».

Соответствующий документ комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности подписала 15 января.

«На основании данных ледовой разведки и в связи с нормализацией гидрологической обстановки в акваториях озёр Локнянского района отменить с 15.01.2021 запрет выхода населения и выезда автотранспорта на лёд водоёмов района, установленный решением КЧС и ПБ Локнянского района от 14.12.2020 № 25 «О запрете выхода населения и выезда автотранспорта на лёд водоёмов района», – сообщается в решении комиссии.