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Общество

Администрация Локнянского района сняла запрет на выход и выезд авто на лёд водоёмов

Комиссия по КЧС и ПБ под председательством главы Локнянского района Нины Степановой сняла запрет на выход и выезд авто на лёд водоёмов, сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты «Восход».

Соответствующий документ комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности подписала 15 января.

«На основании данных ледовой разведки и в связи с нормализацией гидрологической обстановки в акваториях озёр Локнянского района отменить с 15.01.2021 запрет выхода населения и выезда автотранспорта на лёд водоёмов района, установленный решением КЧС и ПБ Локнянского района от 14.12.2020 № 25 «О запрете выхода населения и выезда автотранспорта на лёд водоёмов района», – сообщается в решении комиссии.

 

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