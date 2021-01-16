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Общество

Как будет работать ФАП Великолукского района на крещенской неделе

Мобильный ФАП продолжает свою работу в Великолукском районе, сообщает газета «Наш путь».  Здесь все жители района смогут проконсультироваться со специалистами, пройти осмотр, сдать анализы, сделать ЭКГ и флюорографию, женщины могут сделать маммографию. Также в мобильном ФАПе можно сделать прививку от гриппа.

На крещенской неделе ФАП будет работать с следующих точках:

18 января – в д. Поречье (возле магазина Великолукского райпо),
19 января – в д. Захарово, Костюжино (в центре деревень),
21 января – в д. Троица Пореченской волости (возле магазина Великолукского райпо),
22 января – в д. Баландино Шелковской волости (возле ФАПа),
25 января – в р-не Лаврино (возле магазина Великолукского райпо),
27 января – в д. Марьино Шелковской волости (возле ФАПа),
28 января – в д. Липец Лычевской волости (возле ФАПа).

 

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