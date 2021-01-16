Первые космические туристы полетят на ракете New Shepard весной 2021 года

23:54, 16 января 2021, ПАИ

Стали известны планы Blue Origin на ближайшие запуски суборбитальной ракеты с пассажирской капсулой New Shepard: ещё одно испытание финальной конфигурации в феврале и первый полёт с туристами весной, пишет журнал naked-science.ru со ссылкой на сайт CNBC.

«Даже с учётом возможных задержек сроки не должны сдвинуться позднее конца 2021 года», – пишет издание. В качестве источников журнал также указывает анонимных лиц, близких к Blue Origin.