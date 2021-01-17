Контроль за температурным режимом на соцобъектах усилил псковский Роспотребнадзор

09:37, 17 января 2021, ПАИ

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает о необходимости ежедневного контроля за температурным режимом на социальных объектах.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры зимой, может на время снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и к COVID-19.

На данный момент в регионе установилась низкая температура воздуха, кроме того, начался эпидемический сезон гриппа и ОРВИ. В связи с этим, помимо оценки гигиенических нормативов температуры воздуха в помещениях, где временно и постоянно находятся взрослые и дети, необходимо уделять внимание исправности и функционированию систем отопления, эффективности работы нагревательного и отопительного оборудования.

«Особенно это касается объектов социальной инфраструктуры: медицинских, образовательных организаций, учреждений социального обслуживания детей и граждан пожилого возраста, домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также домов-интернатов для лиц с ограниченными возможностями здоровья», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Гигиенические нормативы температуры воздуха в помещениях объектов социальной сферы установлены санитарными правилами:

– 21-23 °С в игровых младшей, средней, старшей групповых ячеек дошкольных организаций;

– 19-20 °С в спальнях всех групповых ячеек дошкольных организаций;

– 18-24 °C в учебных помещениях и кабинетах общеобразовательных организаций;

– 20-26 °С в палатах лечебно-профилактических учреждений;

– не ниже 20 °C в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

– 20-22 °С в жилых комнатах в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что при несоблюдении нормативов хозяйствующим субъектам нужно принять безотлагательные меры обеспечения температурных режимов.

Граждане могут пожаловаться на несоблюдение гигиенических нормативов в территориальные органы Роспотребнадзора по Псковской области. На основании обращений специалисты проведут контрольно-надзорные мероприятия, измерят параметры микроклимата и примут соответствующие меры административного воздействия в случае подтверждения фактов нарушений.