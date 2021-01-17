Псковских водителей просят быть предельно осторожными во время снегопадов и гололедицы

09:55, 17 января 2021, ПАИ

С учётом сложившихся в Псковской области погодных условий водителям необходимо соблюдать предельную осмотрительность.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, Госавтоинспекция области призывает автолюбителей быть внимательными и собранными, прогнозировать дорожную ситуацию и поведение других участников дорожного движения. Необходимо выбирать скоростной режим в соответствии с условиями зимней дороги, а также соблюдать при движении дистанцию. Нельзя допускать эксплуатацию транспортных средств в неисправном техническом состоянии.

«Будьте взаимно вежливыми с другими участниками дорожного движения! И по возможности отложите свою поездку во время сильного снегопада и гололедицы», – добавили в ГИБДД.